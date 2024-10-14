В Подмосковье начнут выпускать бюджетный отечественный седан. Новый владелец автодилера «Рольф» Умар Кремлев дал мини-интервью порталу Drom.ru и раскрыл планы по созданию кластера по производству автомобилей, мотоциклов и велосипедов «Большой Серпухов». Первенцем бренда станет доступный седан массового сегмента, причём речь не идёт о переклеивании шильдиков: «Рольф» намерен сделать собственный автомобиль с оригинальным дизайном.

© Motor.ru

Умар Кремлев не стал скрывать, что основой для собственного автомобиля «Рольф» послужит китайский автомобиль, однако о степени заимствования говорить рано: сначала необходимо определиться с концепцией. Есть мысли о покупке лицензии на выпуск двигателей и коробок передач, будет у «Рольфа» и инжиниринговое подразделение с полноценным конструкторским отделом.

Хотя проект в самом начале пути, сроки анонсированы сжатые: в 2026-2027 году сборку бюджетного седана уже рассчитывают запустить, причём в перспективе речь идёт о полном цикле. Своими силами «Рольф» намерен производить комплектующие для автомобилей и даже шины. Пока автодилер не определился со сборочным заводом: возможно, площадку создадут с нуля, но не исключен сценарий с выкупом действующего предприятия с полной реконструкцией и дооснащением.

Вспомнил Умар Кремлев и о другом автомобильном заводе из Серпухова — СеАЗе, который собирал автомобили соцобеспечения (так называемые «инвалидки») и трёхдверки «Ока». Топ-менеджер сначала пошутил о возрождении «Оки», а затем дал понять, что седан масс-сегмента станут продавать под собственным брендом.