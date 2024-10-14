Самый дешевый в мире новый бензиновый V8 оказался из России. Телеграм-канал «Автопоток» обратил внимание, что карбюраторный 4,67-литровый двигатель ЗМЗ продаётся за смешные по мировым меркам деньги: агрегат «с завода» будет стоить 250-300 тысяч рублей (2,6-3,1 тысяча долларов). В других странах бензиновые V8 дороже: в США аналогичный по системе питания 5,0-литровый мотор Ford Windsor V8 стоит вдвое больше: от 5,8 тысячи долларов.

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Лидер рейтинга — ЗМЗ-523, который вернули на конвейер после введения санкций. Нижневальный «атмосферник» развивает 124 лошадиные силы и 298 Нм крутящего момента. Мотор разработан в 1960-е годы, но до сих пор востребован, так как конструктивно прост, неприхотлив и дёшев. Есть у ЗМЗ-523 и инжекторный аналог, и вариант, адаптированный под газовое топливо.

Ford Windsor V8 (он же Small Block) тоже разработан в 1960-е, и самая доступная конфигурация карбюраторная до сих пор! Американский мотор более мощный и тяговитый: отдача составляет 365 лошадиных сил и 489 Нм. Цены на базовый 5,0-литровый мотор по ту сторону океана варьируются в диапазоне от 5,8 до 6,3 тысячи долларов. В других странах V8 ещё дороже: производство бензиновых агрегатов такого типа сохранили Германия, Япония, Китай, Италия, Великобритания, Канада и Мексика.

В каталоге Ford Performance можно заказать практически любой двигатель с навесным оборудованием. Есть отдельная вкладка с агрегатами для тюнинга: например, бензиновый «атмосферник» Megazilla объёмом 7,3 литра выдаёт 623 лошадиные силы и 868 Нм, но стоит 23 тысячи долларов!