"Известия": в России импортозаместили топливные системы для "КамАЗов"

В РФ смогли создать аналог немецких и китайских топливных систем для моторов, которые устанавливали на российские тяжелые грузовики и спецтехнику. Об этом пишут "Известия". Согласно публикации, в Барнауле начали производить топливную аппаратуру Common Rail взамен Bosch для дизельных силовых агрегатов. Об этом свидетельствуют материалы Фонда развития промышленности, который инвестировал в выпуск топливной аппаратуры 1,2 млрд руб. из потраченных на проект 1,5 млрд руб. Уточняется, что речь идет о производстве топливного насоса высокого давления, аккумуляторов, соединительные трубопроводов, электроуправляемых инжекторов, электронного блока управления, датчиков, а также коммутационных жгутов. Такая аппаратура нужна для новых и модернизированных двигателей, которые устанавливаются в том числе на грузовики "КамАЗ" К5, "Урал", МАЗ и тепловозы "Синары". В госкорпорации "Ростех" сравнили отечественный двигатель с аналогами Mercedes и Volvo, однако, по мнению автоэксперта по грузовой технике Максима Чернявского, импортозамещенная система — "крепкий середнячок, способный принять на себя основную тяжесть", но передовой ее назвать сложно.