Aston Martin выпустит особый DB12 в честь «бондианы». В соцсетях автопроизводителя появился тизер, который намекает на выпуск купе линейки Goldfinger. В этом году фильму «Голдфингер» про агента 007 исполняется 60 лет, и для Aston Martin эта часть кинофраншизы значима, ведь именно с этой ленты Джеймс Бонд начал ассоциироваться со спорткарами британской марки. Спецверсия DB12 Goldfinger создана придворной мастерской Q by Aston Martin.

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По затемнённому тизеру мало что можно понять: вероятно, особенностью спецверсии станет золотистый цвет, а основой послужит купе Aston Martin DB12. Можно рассчитывать, что внутри у суперкара будут «шпионские штучки»: необычные «фишки», которые продемонстрируют идейное родство современной модели с Aston Martin DB5 героя Шона Коннери.

Техника Aston Martin DB12 вряд ли подвергнется изменениям: 4,0-литровый V8 от Mercedes-AMG на суперкаре выдаёт 680 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Тяга передается на заднюю ось через 8-ступенчатый автомат ZF. Базовое купе стоит около 250 тысяч долларов, но после программы персонализации в честь агента 007 цена может увеличится значительно.

Презентация Aston Martin DB12 Goldfinger Edition состоится 14 октября, от мероприятия ждут тиражей, квоты для разных рынков и цен. Новый, двадцать шестой по счёту, фильм о Джеймсе Бонде планируют выпустить в 2027 году, и вполне возможно героем картины станет какой-нибудь Aston Martin.