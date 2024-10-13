BMW отзывает новые 5- и 7-Series из-за дефекта рулевого вала

Американский филиал марки признал: 982 седана 2024 и 2025 модельного года могли сойти с конвейера с неправильным карданным шарниром рулевого вала. При определенных маневрах поворотное гнездо может повредиться, и тогда водителю придётся прилагать больше усилий для поворота руля. В группе риска «пятёрки» и «семёрки» с бензиновыми, гибридными и электрическими двигателями.

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BMW бесплатно продиагностирует седаны 5-Series (G60) и 7-Series (G70), выпущенные в период с 17 июня по 17 июля 2024 года. Исключений нет: побеспокоить придётся владельцев всех доступных в США машин вне зависимости от силовой установки. О проблеме автопроизводитель узнал случайно: жалоб клиентов и гарантийных претензий не было, тем более не случалось аварий.

По оценкам BMW в реальности дефектный рулевой вал установлен примерно на десяти машинах — им потребуется бесплатный гарантийный ремонт, а оставшиеся седаны ждёт расширенная диагностика. Любопытно, что пока проблема касается только североамериканского рынка, хотя на местном заводе «пятёрки» и «семёрки» не собирают: за океан машины поставляются из Германии.

Актуальная BMW 7-Series часто фигурирует в отзывных кампаниях. В основном дилерам приходится устранять глюки электроники, причём дефекты «лечатся» перепрошивкой. Текущий отзыв — первая кампания, которая потребует механического вмешательства в автомобиль.