В Екатеринбурге продают секретную «Волгу» КГБ с мотором V8 и автоматом. На сайте бесплатных объявлений появился ГАЗ-24-24: мелкосерийный автомобиль, который собирали в СССР для заданий особой важности. Продавец утверждает, что документы подтверждают принадлежность к спецслужбе, под капотом родной двигатель V8, который сочетается с автоматической трансмиссией. Реставрация была тщательной: «все новое до последнего болта».

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«Волга» ГАЗ-24 в основном оснащалась четырёхцилиндровым мотором рабочим объёмом 2,4 литра (95 сил, 186 Нм), но такой седан не мог угнаться за иномарками сотрудников дипломатических миссий. Поэтому для нужд КГБ сделали спецверсию с 5,5-литровым V8 от «Чайки»: агрегат выдавал 195 сил и 412 Нм, а тяга передавалась через замаскированный автомат. Были и фальшивая педаль сцепления, и обычный рычаг коробки передач.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Продавец не указывает, какой именно порядковый номер у восстановленной «Волги». Однако 1986 год выпуска намекает, что в Екатеринбурге сохранился седан из последних партий, ведь в конце 1980-х для КГБ стали выпускать обновлённые машины на базе ГАЗ-24-10. Утверждается, что на учёт четырёхдверка встанет сама, а реставрация не подразумевала отступление от канонов: все детали аутентичные.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

За догонялку КГБ хотят выручить 5,5 миллиона рублей, и это разумная цена, ведь ГАЗ-24-24 редко попадали в частные руки, то есть большинство седанов были списаны и утилизированы. По легенде сотрудники спецслужб были вынуждены загружать багажник балластом, ведь в противном случае 195-сильная «Волга» при резком ускорении шлифовала асфальт.

На сайтах бесплатных объявлений машины из спецгаражей периодически появляются: к примеру, два месяца назад поздняя «Волга» ГАЗ-24-34 обнаружилась в глубинке Ставропольского края. За видавший виды седан, требующий реставрации, хотели выручить 2,7 миллиона рублей.