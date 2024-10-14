Эксперты рассказали о перспективах семейного кроссовера "Москвич 8"

Завод "Москвич" планирует начать продажи семиместного кроссовера "Москвич 8" жо конца этого года. Будет ли он востребован?

Глава "Союза автомобильных дилеров России" Вячеслав Жигалов рассказал порталу "АвтоВзгляд", что потребность в бюджетных вместительных кроссоверах в России есть. И не только у корпоративных клиентов: "Москвич 8" может использоваться и как семейный автомобиль. Но важно, чтобы цена на авто была выдержана - от этого будет зависеть успех на рынке.

По мнению генерального директора компании "Рустрансчина" Александра Стрельникова, 2,5 млн рублей (столько может стоить машина) - слишком дорого для больших семей, на которых рассчитан кроссовер. Да, у конкурентов есть модели дороже, но сегодня по той же цене, или даже дешевле, можно приобрести достойный автомобиль с небольшим пробегом. Так что многодетные семьи могут выбрать машины по более приемлемой стоимости - Lada Largus или УАЗ "Патриот".

Эксперт уверен, что сегмент семиместных кроссоверов и внедорожников в России имеет стабильный спрос: их доля в общем объеме продаж - 10-15%. Три года назад, перед уходом из страны многих иностранных брендов, популярными среди семиместных автомобилей были Kia Sorento Prime, Hyundai Grand Santa Fe, Skoda Kodiaq и Toyota Land Cruiser Prado. В любом случае, успех новой модели будет зависеть от ее цены.

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