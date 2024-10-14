В продаже появился оригинальный ВАЗ-2101 с пробегом менее 5000 км. На сайте бесплатных объявлений всплыли аутентичные «Жигули» яркого оранжевого цвета из частной коллекции. Седан выпущен в 1976 году, но по документам у него один хозяин, который практически не ездил: на одометре 4847 километров. Продавец утверждает, что реставрации не было: машину всего лишь отмыли от консервационной смазки и заменили расходники вроде аккумулятора.

© Motor.ru

В объявлении сказано, что ВАЗ-2101 относится к ранним экземплярам, хотя это совсем не так: на проектную мощность АвтоВАЗ вышел в 1973 году, а к 1976 году на заводе выпустили более полутора миллионов «Жигулей»! Однако с точки зрения техники и дизайна оранжевый автомобиль ничем не отличаются от первых седанов.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Под капотом 1,2-литровый бензиновый карбюраторный двигатель (59 лошадиных сил), тяга передаётся на заднюю ось через 4-ступенчатую «механику». Исключительная сохранность подтверждается фотографиями снизу: ни намека на коррозию нет ни на компонентах подвески, ни на выхлопной системе, ни на крепежах. Предпродажная подготовка добавила лоска.

Цена аутентичного ВАЗ-2101 не бросовая: за «Жигули» хотят выручить 2 570 000 рублей. Весной похожий седан с пробегом 5,5 тысячи километров продавали за миллион рублей, но «капсульные» машины с консервации вовсе без пробега могут быть гораздо дороже, ведь как таковой рынок отсутствует.