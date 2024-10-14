Новый совместный кроссовер Geely и Volvo дебютировал в Европе. Фирма Lynk & Co открыла приём заказов на модель 02: под таким именем на внешних рынках будет продаваться паркетник Z20. «Дочка» Geely не скрывает, что пятидверка разработана специально для Европы, а по дизайну и технике «двойка» во многом повторяет Zeekr X. У базовой версии будет задний привод, 272-сильный электродвигатель, батарея на 66 киловатт-часов и автономность 445 километров.

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В Китае Lynk & Co Z20 хоть и сертифицирован, но до сих пор не появился в продаже, поэтому полноценная презентация состоялась именно в Европе. Стартовая цена очень привлекательная: 4,46-метровый электромобиль на современной платформе SEA с богатым оснащением стоит в Германии и Франции от 36 тысяч евро!

© Lynk & Co

По сравнимой цене продаётся Volkswagen ID.3, но он компактнее (4,26 метра), оснащается меньшей батареей (59 киловатт-часов), а начальная комплектация намного проще. Покупателям Lynk & Co 02 не нужно доплачивать за 19-дюймовые легкосплавные колёса, задние дисковые тормоза, медиасистему с 15,4-дюймовым тачскрином, виртуальную 10,2-дюймовую панель приборов, беспроводную зарядку для гаджетов и электроприводы передних кресел.

© Lynk & Co

© Lynk & Co

По динамику Lynk & Co 02 сопоставим с «заряженными» Volkswagen GTX: разгон 0-100 занимает всего 5,5 секунды. Также китайский кроссовер выделяется быстрой зарядкой: от 150-киловаттного источника зарядить батарею с 10% до 80% можно всего за полчаса. В списке опций распознавание дорожных знаков, обнаружение «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы и предупреждения о перекрестном движении.

Как европейцы отреагируют на дебют Lynk & Co 02 станет ясно до конца года: показательными могут быть продажи за ноябрь и декабрь. Между тем, продажи электромобилей на континенте падают: тревогу бьют и Volkswagen, и Stellantis, и Renault. Высокие заградительные пошлины пока не могут полностью сдержать экспансию китайских электрокаров.