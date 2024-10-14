BYD раскрыл цену большого рамного внедорожника мощностью 748 сил. На внутренний рынок готовится выйти флагман FangChengBao (FCB): полноразмерный вездеход Leopard 8. Базовую версию оценили в 400 000 юаней (56,6 тысячи долларов), за топовый вариант придётся выложить 500 000 юаней (70,8 тысячи долларов). Новинка доступна с шести- или семиместным салоном, гибридной системой пиковой отдачей 550 киловатт (748 лошадиных сил).

© Motor.ru

Фотографии экстерьера, интерьера и основные характеристики FCB Leopard 8 раскрыты давно, но теперь уточнили параметры силовой установки и особенности оснащения. Рамный внедорожник будет доступен с тремя цветами кузова (серебристый, золотистый и чёрный), а салон может быть светло-коричневым или чёрным. Габаритная длина — 5,2 метра, а снаряженная масса 3305 килограммов!

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

У внедорожника дорожный просвет 220 мм, есть гидравлическая подвеска с системой регулировки клиренса, глубина преодолеваемого брода составляет 900 мм, а углы въезда/съезда — 30/29 градусов соответственно. Силовая установка состоит из турбомотора 2.0 (272 силы), и двух электромоторов: передний развивает 272 силы, задний — 408 сил. Есть батарея ёмкостью 36,9 киловатт-часа, которая обеспечивает 125-километровую автономность без активации ДВС и общий запас хода до 1200 километров (CLTC).

Хотя FCB — это не самый «премиальный» бренд BYD, оснащение очень богатое. У всех кресел есть электроприводы, доступна трёхэкранная передняя панель, 50-дюймовая проекция с дополненной реальностью, ниши с подогревом и охлаждением, аудиосистема с 18 динамиками, а также лидар Huawei. В наличии у местных дилеров Leopard 8 будет в ноябре.