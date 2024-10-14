Новые Haval H5 и Haval H9 появились в Казахстане

Рамные внедорожники Haval H5 и Haval H9 второго поколения появились на рынке Казахстана, сообщил канал "Китайские автомобили". Однако планировать вояж в надеже купить эти модели дешевле, чем в России, не стоит, и вот почему.

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Одна из причин - отсутствие версий с дизелем.

Вторая причина - стоимость. Haval H5 оценен в 16-17 млн тенге (3,17-3,37 млн рублей), Haval H9 предлагается в единственной комплектации за 22,7 млн тенге (4,5 млн рублей).

Цены на Haval H5 в России составляют 3,7-4,3 млн рублей, а Haval H9 стоит 4,4-4,9 млн рублей за модель с бензиновым двигателем и 4,8-5,3 млн рублей за вариант с дизельным двигателем 2.4 литра.

Возможно, до 1 октября 2024 года доставка автомобиля из Казахстана с выгодой в несколько сотен тысяч рублей могла показаться хорошей альтернативой покупки у официального дилера в России, однако повышенный утильсбор делает перспективным мероприятие лишь для частного ввоза - по прежнему тарифу и с обязательством не перепродавать машину в течение последующих 12 месяцев.