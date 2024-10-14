Босс BMW M признал, что его раздражает критика гибридного M5. Издание Bimmer Today спросило у руководителя М-подразделения Фрэнка ван Мила, что он думает о негативных комментариях, связанных с большим весом нового семейства. Сменив поколение, седан BMW M5 стал тяжелее на полтонны: в соцсетях жестко критикуют подход инженеров из Мюнхена. Босс BMW M утверждает, что людям не следует делать поспешных выводов, прежде чем сесть за руль.

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Франк ван Мил объяснил, что инженеры BMW M задолго до дебюта знали о большом весе нового M5. Однако суперседан спроектирован так, чтобы лишняя масса не ощущалась при вождении. При этом топ-менеджер признал: его раздражает негативная реакция людей, которые полагаются на характеристики из таблицы Excel. Боссы BMW продолжают настаивать, что решение пойти по гибридному пути было верным.

Руководитель BMW M подчеркнул, что электрификация была единственным способом сохранить V8, соблюдая все нормы выбросов. В противном случае M5 пришлось бы переводить на «битурбошестёрку». Рассматривался и вариант электромобиля M5, однако добиться устойчивой производительности с такой системой не удавалось, поэтому было принято решение дополнить V8 электродвигателем.

В качестве последнего аргумента Фрэнк ван Мил вспомнил о критике фанатов «эмок», когда M5 стала полноприводной: система xDrive не позволяла столь же активно дрифтовать. Однако со временем такую трансмиссию приняли: то же самое произойдёт и с гибридной силовой установкой — важно доверять инженерам, ведь они знают, что делают.