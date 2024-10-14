Продажи Porsche Taycan и Mercedes-Benz EQS обвалились вдвое. По итогам девяти месяцев 2024 года спрос на «батарейные» седаны сократился на 50%: не помог даже недавний рестайлинг. В случае с Porsche Taycan речь идёт о мировых продажах: с января по сентябрь реализовано всего 14 тысяч машин. У Mercedes-Benz EQS аналогичный провал (-50%) зафиксирован в Северной Америке; в абсолютных величинах реализовано только 6,3 тысячи экземпляров.

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Драйвером продаж Mercedes-Benz в США стало новое семейство GLC: спрос вырос на 61%, и именно кроссоверы «делают кассу». Неожиданно успешны оказались спорткары, купе и кабриолеты: AMG GT показал прирост 41%, а семейство CLE за девять месяцев разошлось тиражом 10 тысяч штук: отличный результат для нишевых моделей, которые только появились на рынке. Разочаровывает спрос на S-Class и однообъёмники Vans — обе модели закрыли три квартала в минус на 29%.

Другие расклады у Porsche. Общемировые продажи упали на семь процентов, и особенно плохо дела обстоят в Китае (-29%). Спрос на Panamera и Macan упал на 20%, причём кроссоверы прекратили покупать из-за перехода марки на электромобиль нового поколения. Спасает ситуацию Cayenne: интерес к флагману вырос на 21%, также в плюсе завершили девять месяцев спорткары 718 (+10%). Возможно, интерес к купе и спайдерам обострился перед отставкой бензиновых моделей.

Член исполнительного совета по продажам и маркетингу Porsche Детлев фон Платен заявил, что 2024 год станет для марки сложным, так как в некоторых случаях доступность продукции ограничена. Однако у фирмы из Штутгарта самый молодой модельный ряд в истории компании и сбалансированная структура продаж, поэтому причин для паники нет.