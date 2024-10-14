ГАЗ показал новый «ГАЗель» NEXT

«Группа ГАЗ» показала новую внешность «ГАЗели NEXT». На международном газовом форуме представили спецавтомобиль газовых хозяйств на базе грузопассажирского фургона со сверхдлинной базой и высокой крышей. Особенности такой «ГАЗели-NEXT» — оригинальная светодиодная оптика, другой передний бампер, крылья и решётка радиатора, а также битопливный двигатель. Вероятно, новинка пойдёт в серию под другим названием и поначалу окажется эксклюзивом для «Газпрома».

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Позиционирование модернизированной «ГАЗели-NEXT» — открытый вопрос, возможно, машины с такой внешностью дополнят гамму, но не исключен вариант с постепенным замещением обычных «Некстов». Новинку легко опознать по узким светодиодным фарам, логотипу ГАЗ с голубой подсветкой по краям, оригинальным фонарям и другим навесным элементам.

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По технике изменений не заявлено: разве что фургон для «Газпрома» может быть с безальтернативным битопливным 3,0-литровым мотором УМЗ. Такой агрегат выдаёт 107-120 лошадиных сил и 225-252 Нм в зависимости от используемого горючего (метан или бензин). В кузове у обновлённой машины технологическое оборудование для ремонта и обслуживания газовых сетей.

На подходе и другая новинка в семействе «ГАЗелей»: в Нижнем Новгороде запечатлели полноприводные фургоны линейки NN. Ожидается, что такие машины появятся у дилеров в будущем году, а после расширения гаммы за счёт Gazelle NN 4x4 с конвейера снимут устаревшие модификации «ГАЗель-Бизнес».