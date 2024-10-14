АвтоВАЗ лишил топовые Vesta Cross версий с «механикой». Портал «Лада.онлайн» обратил внимание: из обновленного прайс-листа исчезли две модификации. Кросс-седаны и кросс-универсалы больше нельзя заказать с мотором 1.6 (106 сил), ручной коробкой передач и максимальным набором опций (сборка Techno'24). Отныне покупателям топовых Vesta Cross и Vesta SW Cross придётся согласиться на сочетание мотора 1.8 (122 силы) с китайским вариатором.

Любопытно, что месяц назад трёхпедальные Vesta Cross и Vesta SW Cross в максимальной версии в прайс-листах были по цене 1 996 000 и 2 116 000 рублей соответственно. После возвращения системы стабилизации, передних парктроников, электроприводов наружных зеркал, противотуманных фар, а также системы контроля «слепых» зон цены выросли на 78 тысяч рублей.

Вероятно, на АвтоВАЗе посчитали, что версии с «механикой» будут не востребованы у покупателей топовых Vesta Cross. При этом у обычных седанов и универсалов такая связка осталась: заслуженный «шестнарь» с 5-ступенчатой тольяттинской коробкой передач можно заказать с максимальным набором заводского оборудования: такие машины стоят 1 885 000 и 2 015 000 рублей соответственно.

После недавнего апгрейда цены на Lada Vesta NG выросли на 11-98 тысяч рублей. Полный набор запланированного оборудования вернётся только в 2025 году: к этому времени АвтоВАЗ обещает разобраться с климат-контролем, амбиентной подсветкой салона и полноценным бесключевым доступом. Через год в линейку вернётся и Vesta Sport со 145-сильным мотором 1.8.