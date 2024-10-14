Внедорожники Jeep и пикапы RAM окончательно лишились V8 Hemi. Профильный форум Mopar Insiders выяснил, что из конфигуратора Jeep Grand Cherokee L заслуженный «атмосферник» убрали, и почти одновременно с конвейера сошёл последний классический RAM 1500. Таким образом, ни один новый автомобиль с мотором V8 Hemi 5.7 заказать нельзя, хотя у американских дилеров остаются запасы таких машин. Заменит агрегат «битурбошестёрка» Hurricane 3.0.

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Отставка внедорожников и пикапов с мотором V8 Hemi 5.7 была неминуема, ведь Stellantis свернул производство «атмосферника» ещё в августе. При этом спросом восьмицилиндровые машины не пользовались: например, доля 5,7-литровых Grand Cherokee L в 2024 модельном году не превышала четырех процентов!

Любопытно, что эра внедорожников Jeep с другим проверенным мотором — Pentastar V6 3.6 — тоже подходит к концу. По данным инсайдеров Stellantis намерен в кратчайшие сроки перейти на 2,0-литровую «турбочетвёрку». Этот двигатель уже используется на Jeep Wrangler, а в 2025 модельном году такой же агрегат может стать основным для Grand Cherokee/Grand Cherokee L.

Что касается RAM 1500 Classic, то его жизненный цикл и так продолжался 15 лет, поэтому завершение производства напрашивалось. У нового поколения больших пикапов под капотом рядный шестицилиндровый турбомотор 3.0 в двух вариантах форсировки.