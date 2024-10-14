Chevrolet показал фургон Express Max, который оказался перелицованным «китайцем»

Chevrolet показал конкурента Ford Transit: это перелицованный «китаец». В Мексике анонсирован старт продаж однообъемника Express Max: утилитарного фургона с длинной базой и высокой крышей. Речь идёт о переднеприводном коммерческом автомобиле с турбодизелем 2.0 и 6-ступенчатой «механикой», однако Chevrolet и не думал вкладываться в разработку: лицензию купили у китайского концерна SAIC! Новинкой станет подретушированный Maxus V70.

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На китайский рынок Maxus V70 вышел полтора года назад, причём не только в формате фургона, но и в качестве пассажирского минивэна. Есть возможность выбирать длину колесной базы, высоту крыши, форсировку дизельного двигателя (125 или 150 сил), а также коробку передач. Помимо «механики» доступен 9-ступенчатый автомат.

В базовой комплектации есть две подушки безопасности, кондиционер, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином и камерой заднего вида. Судя по фотографии, Chevrolet Express Max предложат в небогатой версии на «штамповках», зато с самым вместительным грузовым отсеком и 5,36-метровым кузовом. Комплектации и цены раскроют позже, а у мексиканских дилеров фургон появится в начале 2025 года.

Любопытно, что в Европе коммерческое семейство Maxus V70 тоже появится, но уже под брендом Iveco! В Старом свете обещают полную гамму, то есть на вершине окажется VIP-версия с легкосплавными дисками, высокой крышей, тонированной задней полусферой и расширенным набором опций.