Chery анонсировала обновленный Tiggo 4 Pro для России

Названы сроки появления обновлённого Chery Tiggo 4 Pro в РФ. Китайский производитель намерен в ближайшие несколько месяцев начать продажи на российском рестайлинговой версии популярного кроссовер. По предварительным данным, модель получит модернизированную внешность, а также новый двигатель.

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«Основные изменения коснутся дизайна, а также у него (обновлённого Chery Tiggo 4 Pro — прим. ред) появится мощный силовой агрегат», — сообщили в пресс-службе марки.

Премьера автомобиля состоялась в Пекине весной 2024 года. От актуальной версии новинку можно отличить по новой решётке радиатора, доработанному бамперу и узкой головной оптике.

В салоне появится 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов, экран медиасистемы того же размера, сенсорный блок управления климат-контролем, а также беспроводная зарядка для смартфона.

Продажи рестайлингового Chery Tiggo 4 Pro в России начнутся в конце 2024 или начале 2025 года.

Актуальная версия компакт-кросса является бестселлером марки в нашей стране. Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором на 113 или 147 сил, механической коробкой передач или вариатором, привод — только передний. Цены на автомобиль стартуют с отметки 2 130 000 рублей.