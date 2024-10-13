В России скоро появится китайский рамный конкурент Haval H9

Пресс-служба BAIC подтвердила порталу Wroom, что до конца года в нашу страну начнут поставлять модель BJ60. Эту модель обещают россиянам с прошлой осени: первоначально BAIC BJ60 должен был появиться у дилеров в начале 2024 года, но в итоге сроки значительно сдвинулись. В Поднебесной «шестидесятка» стоит сравнимо с Haval H9, то есть располагается на полступени ниже Tank 500.

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BAIC BJ60 дебютировал в Китае в мае 2022 года, а год назад у внедорожника появилась дизельная версия. Это пятиметровый автомобиль с продольным расположением двигателя, независимой подвеской всех колёс, жестко подключаемым полным приводом и классическим 8-ступенчатым автоматом. Есть варианты с двух- и трёхрядным салоном.

Какие версии станут поставлять в Россию — открытый вопрос. Вероятно, сначала у дилеров появится консервативная бензиновая модификация с турбомотором 2.0 (266 сил, 406 Нм) и умеренно-гибридным 48-вольтовым «довеском». Такие машины стоят в Китае с учётом скидок от 210 тысяч юаней (30 тысяч долларов), а топ-версию можно приобрести за 256 тысяч юаней (36 тысяч долларов).

Ожидался в России и «младший» внедорожник BAIC: модель BJ40 актуального поколения, которую планировали продавать под именем BJ41, чтобы избежать путаницы с локализованным на «Автоторе» вездеходом старого образца. Однако после повышения утильсбора импорт китайских моделей среднего класса может быть невыгодным.