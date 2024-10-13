Обновленный Kia Sportage впервые сфотографировали без камуфляжа

В Сети растиражировали снимки предсерийного автомобиля, сделанные в глубинке в ходе официальной фотосессии. Самое интересное удалось закрыть зонтиками, однако кое-какие выводы о новинке сделать можно. Kia Sportage получит новую оптику, решётку радиатора, капот и колёсные диски. Приметы рестайлинга — хромированная планка снизу бампера и фары без С-образных дневных ходовых огней.

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«Пятый» Kia Sportage изначально получил информационно-развлекательный комплекс с парой 12,3-дюймовых экранов под одним стеклом, и после рестайлинга архитектура наверняка сохранится. Однако сами дисплеи могут быть другими, в форме прямоугольника, а не трапеции. Вероятно, по интерьеру Sportage ждёт унификация с обновлённым Kia K5.

В линейке двигателей революции не запланировано: кроссовер сохранит бензиновые и гибридные силовые установки, а вот отставка дизеля ожидаема. Мировая премьера Kia Sportage образца 2025 года состоится до конца года, а первым рынком станет южнокорейский. В 2026 году такой кроссовер пропишется в Казахстане, причём в перспективе с нового завода планируются поставки в Россию.

«Пятый» Kia Sportage встал на конвейер калининградского «Автотора» в феврале 2022 года, и из-за санкций удалось собрать ограниченную партию машин. Сотрудничество с российским заводом концерн Hyundai не возобновит, но в случае изменения политической повестки к нам могут вернуться знакомые модели, собранные в СНГ.