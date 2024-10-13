Новый суперкар Ferrari с атмосферным V12 оценили в рублях

На сайте бесплатных объявлений появился родстер 12Cilindri Spider: самую свежую модель из Маранелло готовы привезти в нашу страну за 87 миллионов рублей. Автомобиль из наличия точно такой же, как на фирменных фотографиях: с серо-зелёным кузовом сочетается оранжево-коричневый салон и серебристые колёсные диски. В Европе цены стартуют с 435 тысяч евро (45,5 миллиона рублей).

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Ferrari 12Cilindri дебютировала в начале мая и продолжила линейку GT с передним расположением двигателя V12. Сам мотор в очередной раз модернизирован в угоду экологии, поэтому прогресса по характеристикам нет: с «атмосферника» объёмом 6,5 литра снимают 830 лошадиных сил и 678 Нм крутящего момента. Зато коробка передач новая: теперь ставку сделали на 8-ступенчатый «робот».

Родстер снаряженной массой около 1,7 тонны способен разменять 100 км/ч с места за три секунды, разогнаться до 200 км/ч за 8,3 секунды и набрать более 340 км/ч. Складная жёсткая крыша трансформируется за 14 секунд. Из других технических ухищрений — система управления тормозами по проводам и полноуправляемое шасси. Салон суперкара сделан из вторсырья с использованием пластиковых отходов.

В Европе поставки Ferrari 12Cilindri только начались, поэтому не все клиенты получили свои машины. Однако новый суперкар будет выпускаться без ограничения по тиражу, поэтому его появление в России — вопрос времени. Вероятно, к следующему летнему сезону в нашу страну привезут 12Cilindri — и даже не одну.