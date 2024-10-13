Infiniti остановила поставки новых QX80 из-за нелепого дефекта

Третье поколение модели дебютировало в марте, первые клиенты начали получать машины в июле, а теперь подоспела отзывная кампания. Повод нелепый: на некоторых машинах может барахлить камера заднего вида при включении реверса.

© Infiniti

Федеральные стандарты безопасности США требуют, чтобы камера работала всегда, поэтому Infiniti пришлось остановить отгрузку до устранения дефекта.

В группе риска 3320 внедорожников: на всех придётся переустановить программное обеспечение, что займёт около получаса. В сентябре Infiniti разобралась с дилерскими QX80, а в ноябре начнёт приглашать на внеплановый сервис владельцев уже выданных машин. Инженеры выяснили: дефект возникает после холодного пуска и является «плавающим».

Серийный Infiniti QX80 во многом повторил прошлогодний концепт-кар QX80 Monograph. Рамный внедорожник доступен только с 3,5-литровым бензиновым турбомотором V6 (450 сил, 700 Нм) и 9-ступенчатым автоматом. В списке опций пневмоподвеска, камеры кругового обзора с «прозрачным» капотом, а также полный привод.

В России новинку премиум-бренда Nissan продают с августа, но пока речь идёт о поставках под заказ: в автосалонах «живых» машин ещё нет. Цены варьируются в диапазоне от 13,3 до 19,4 миллиона рублей, то есть Infiniti QX80 стоит сопоставимо с соразмерными внедорожниками других немецких и японских марок.