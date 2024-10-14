BMW выпустит две совершенно разных M3 нового поколения. Глава М-подразделения марки Фрэнк ван Мил заявил изданию Bimmer Today, что в разработке одновременно находятся два проекта: четырехмоторного электромобиля iM3 и бензиновой версии M3 с рядным шестицилиндровым двигателем. Топ-менеджер подтвердил, что 3,0-литровый турбомотор S58 будет адаптирован под новые экостандарты, причём силовой агрегат продолжат производить, пока сохранится спрос.

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Развитие проекта BMW iM3 на платформе Neue Klasse не было секретом: такому седану прочат четырёхмоторную силовую установку с системой векторизации тяги и ранее невиданную мощность. Однако Фрэнк ван Мил подтвердил, что M3 на платформе CLAR не собирается в отставку: бензиновый преемник тоже появится! Таким образом шестицилиндровый турбомотор останется в строю минимум до конца десятилетия.

Экостандарт Евро-7 вступит в силу летом 2025 года, и сокращать линейку высокопроизводительных двигателей внутреннего сгорания баварцы не собираются. Фрэнк ван Мил добавил: если спрос на шестицилиндровый турбомотор останется на нынешнем уровне, то силовой агрегат не отправят в отставку. При этом босс BMW M дал понять, что электромобиль BMW iM3 будет значительно быстрее.

По предварительным данным четырёхмоторная электрическая «эмка» разовьёт в пике до 1360 лошадиных сил. Купе BMW M4 в следующем поколении предложат только в формате электромобиля. Дебют компактных «эмок» следующей генерации состоится не раньше 2027 года, так что у поклонников есть время на покупку традиционных негибридных версий.