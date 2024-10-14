Новая BMW 1 серии в кузове F70 уже получила обновление

Новая BMW 1 Series F70, представленная на автосалоне Auto Athina 2024, получила несколько значительных обновлений. Среди них увеличение длины на 42 мм и высоты на 25 мм по сравнению с предыдущей моделью.

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Внешний вид автомобиля больше напоминает обновление в стиле Life Cycle Impulse (LCI), а не полноценное новое поколение. Но, изменения во внешнем дизайне, в частности передняя оптика, вызвали дискуссии среди поклонников марки. Не смотря на это, BMW нацелена на привлечение покупателей премиальными характеристиками автомобиля.

F70 сохраняет переднеприводную платформу с поперечно установленными двигателями, включая редкий для BMW трехцилиндровый двигатель. В базовой комплектации хэтчбек представлен с 18-дюймовыми колесами, но доступны и 19-дюймовые легкосплавные диски в качестве опции. Основным рынком сбыта для нового поколения станет Германия, за которой последуют другие страны Европы и Япония. Производство модели продолжается в Лейпциге.