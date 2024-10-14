BYD впервые показал Denza N9 мощностью 965 лошадиных сил

BYD впервые показал конкурента Li Auto L9: у него 965 лошадиных сил. В социальных сетях растиражировали официальные и шпионские фотографии Denza N9: полноразмерного кроссовера, который будет выпускаться и в виде гибрида, и в виде электрокара. «Дочка» BYD воздерживается от подробностей, однако новинке прочат трёх- и четырёхмоторные силовые установки, полноуправляемое шасси, адаптивную пневмоподвеску, роскошный трёхрядный салон.

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По неофициальным данным длина Denza N9 составит около 5,3 метра, а силовые установки будут с отдельным электромотором спереди и индивидуальными электродвигателями для задних колёс. У гибрида ожидается не связанный с колёсами двигатель внутреннего сгорания объёмом 2,0 литра. Совокупная отдача бензин-электрической системы — 870 сил, чисто электрической — 965 сил.

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Внешность Denza N9 традиционная для этого типа кроссоверов: сходство есть и с Li Auto L9, и с AITO M9. Однако особенностью новинки будут камеры вместо зеркал заднего вида. Лидаром, «потайными» ручками, выдвижными подножками и матричной оптикой в Китае давно не удивишь. Любопытно, что снимки «девятки» сзади сделаны в Лондоне: похоже, премьера может состояться за пределами КНР.

Хотя фирма Denza на подъёме, Mercedes-Benz вышел из проекта, так что теперь марка целиком принадлежит BYD. С января по сентябрь в Поднебесной автомобили Denza разошлись тиражом 90,2 тысячи штук: «делает кассу» минивэн D9, который является лидером местного сегмента MPV.