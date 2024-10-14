Subaru выпустит десять драйверских WRX, которые подражают STI

В Новой Зеландии распродадут ограниченный тираж четырёхдверок линейки Todoroki. Речь идёт о Subaru WRX в фирменном синем цвете WR Blue с большим антикрылом, тормозами Brembo, креслами-ковшами Recaro и ранее недоступной 6-ступенчатой «механикой». Такие седаны будут отличаться целым рядом заводских доработок, выйдут малой серией десять штук, но имя STI новинке не присвоят.

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Subaru WRX Todoroki штатно оснащается шестипоршневыми передними и двухпоршневыми задними суппортами Brembo, вентилируемыми и перфорированными тормозными дисками. Перенастроены подвеска и рулевое управление, изменены и амортизаторы, и пружины. Не придётся доплачивать за 19-дюймовые шины Bridgestone Potenza S007 и серые матовые диски.

Хотя тираж очень невелик, что не исключает коллекционную ценность в будущем, стартовая цена приемлемая. Базовый Subaru WRX Todoroki стоит 65 тысяч австралийских долларов (44 тысячи долларов США), а покупатель может получить в подарок эксклюзивные часы STI в честь 30-летия легендарной линейки. А вот двигатель стандартный: «турбочетвёрка» выдаёт 275 лошадиных сил, хотя в прошлом поколении STI был существенно мощнее.

Ещё два года назад Subaru подтвердила, что эра бензиновых STI подошла к концу. Все последующие высокопроизводительные модели будут электрическими. Впрочем, пока семейства STI нет вовсе: японская марка выпускает различные драйверские спецверсии для разных моделей и рынков, но избегает знаменитого лейбла.