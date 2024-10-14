Новый автобус КамАЗ Vega оказался существенно дешевле ожидаемого. На классифайдах разместили объявления о продаже модели с индексом «4280»: речь идёт об автобусе среднего класса производства ульяновского СИМАЗа. Раньше завод выпускал машины на шасси Isuzu, а теперь «импортозаместил» начинку: основой послужил КамАЗ «Компас». У столичных дилеров Vega стоит 7,84-7,88 миллиона рублей: примерно на 20% меньше, чем было заявлено.

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Первая цена КамАЗ-4280 Vega появилась три месяца назад на основе госзакупок автобусов для Липецкой области. Тогда три единицы пассажирского транспорта взяли в лизинг за 30 миллионов рублей. В розницу модель оказалась существенно дешевле, хотя пока новинка есть только у одного дилера.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Технически автобус повторяет малотоннажные КамАЗы: под капотом турбодизель Cummins ISF3.8 (152 силы, 491 Нм), коробка передач — 6-ступенчатая «механика» Fast Gear. Салон рассчитан на 19 сидячих и 39 стоячих пассажиров, есть низкопольная площадка для инвалидной или детской коляски. Среди опций — ABS, предпусковой подогреватель, электрозеркала и пневматическое кресло водителя.

Скоро у дилеров должны появиться другие автобусы КамАЗ среднего класса: речь идёт о модели «4290». В июле первые экземпляры торговались за 12,65 миллиона рублей, но массовые поставки ещё впереди, и цена может снизиться.