АвтоВАЗ запутался среди двух самых первых Lada Aura

АвтоВАЗ показал видео сборки Lada Aura и запутался с первой машиной. Автогигант поделился минутным видеороликом, на котором демонстрируются основные этапы, которые флагман проходит перед тем, как сойти с конвейера. Помимо прочего АвтоВАЗ запечатлел погружение кузова в катафорезную ванну, процесс нанесения лакокрасочного покрытия, установку навесных элементов и колёс. Однако с «первой серийной» Lada Aura вышел конфуз.

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Дело в том, что на заводе приготовили две «самых первых» Lada Aura: это заметно, если сравнить автомобиль на снимке пресс-службы АвтоВАЗа (его же показывали президенту России Владимиру Путину и губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву) и автомобиль на видеоролике. У одной машины есть противотуманные фары, а у другой — нет. При этом надпись «первый серийный» присутствует на обеих Aura, вероятно, было сделано несколько дублей.

© Скрин официального видео Lada

Изначально серийное производство Lada Aura было запланировано на сентябрь, но в итоге бизнес-седан встал на конвейер с задержкой. А вот стартовая цена оказалась практически такой же, как было запланировано в прошлом году: ориентиром называли отметку 25 тысяч долларов, а в итоге базовый автомобиль будет стоить 2,6 миллиона рублей. Топ-версия окажется существенно дороже: свыше 3,0 миллиона рублей!

В 2025 году Lada Aura планируют выпускать со скоростью 2,5 единицы в час; если новинка окажется востребована у таксопарков и частных клиентов, то темпы производства могут быть увеличены вдвое. Первыми покупателями модели станут чиновники: к примеру, партию Aura уже заказало Управление делами президента Российской Федерации.