В Башкирии на продажу выставили автомобили должников по цене от 40 тысяч рублей

Очередной аукцион конфискованных транспортных средств состоится в ноябре. На этот раз самым дешёвым лотом стал ВАЗ-21104 2006 года выпуска: начальная цена составляет 40 000 рублей, сообщает UfaTime.ru.

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Следующая ценовая категория - до полумиллиона рублей, и в ней представлен Volkswagen Jetta 2008 года выпуска с начальным ценником 425 тысяч рублей.

Дальше - до 1 млн рублей: десятилетний Kia Picanto - от 670 тысяч рублей, Lada Vesta 2019 года - 800 тысяч, Kia Rio 2014 года - 810 тысяч, Skoda Octavia 2018 года - 887 900 рублей.

За внедорожник Mercedes V-Klasse планируют выручить не менее 1 080 000 рублей, самый дорогой в списке лотов для будущих торгов - Toyota HiAce 2016 года - 2 548 470 рублей.