Главный инженер объяснил, почему у Corvette нет активной аэродинамики. В беседе с GM Authority бывший руководитель проекта С8 Тадж Юхтер раскрыл причину необычного «упрощения» конструкции. Хотя топовый Chevrolet Corvette ZR1 сравним по мощности с гиперкарами, у него пассивные аэродинамические элементы. Оказалось, что преимущества активной аэродинамики в ходе тестов оказались невелики, а усложнять обвес ради дизайна не стали.

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Тадж Юхтер объяснил, что у Corvette ZR1 очень мощный фиксированный обвес, как на гоночных болидах для трековых гонок. Соотношение подъёмной силы и лобового сопротивления очень хорошее, поэтому потребности в управляемых закрылках не возникло. Главный инженер проекта С8 признал, что активная аэросистема тестировалась, но почти все элементы такого типа не дают реального выигрыша и существуют только ради эстетики.

«Когда активная аэродинамика развернута, это и меньшее сопротивление, и большая прижимная сила. Почему бы просто не сделать обвес таким всё время?» — задал риторический вопрос Юхтер.

Для максимальной производительности Chevrolet предлагает пакет ZTK, с которым Corvette ZR1 мощностью 1079 лошадиных сил генерирует свыше 544 килограммов прижимной силы.

Хотя презентация Chevrolet Corvette ZR1 состоялась в июле, комплектаций и цен пока нет, а у дилеров новинка появится только в 2025 году. Всё дело в том, что инфернальный автомобиль нуждается в доводке: проводить тесты в камуфляже невозможно, так как маскировка влияет на аэродинамику, а теперь у General Motors есть около полугода для точечной настройки.