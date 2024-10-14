КамАЗ показал инновационный грузовик, в котором нет китайских комплектующих

КамАЗ показал инновационный грузовик, в котором нет ничего китайского. Презентация автомобиля на топливных элементах состоялась на площадке производственного комплекса АО «Электрозавод». Новинке присвоили индекс КамАЗ-53193, среднетоннажный грузовик создан совместно с АФК «Система», его приводит в движение электрохимический генератор на водороде. Грузоподъёмность — 20 тонн, запас хода — до 400 километров.

Пресс-служба КамАЗа особо отметила, что основой для электромобиля на водороде послужил обычный грузовик линейки К5, а ничего китайского в конструкции нет. АФК «Система» разработала электрохимический генератор, а электродвигатель и батареи — заслуга КамАЗа. Однако характеристики силовой установки на автогиганте не раскрыли.

Собственное имя КамАЗ-53193 — «Чистогор 20», то есть модель пополнила линейку экологически чистых прототипов. Дебют на выставке не случаен: грузовик показали зампреду правительства Александру Новаку, который курирует водородную энергетику. Директор центра водородных технологий АФК «Система» Юрий Добровольский заявил, что челнинский грузовик испытают на полигоне, а на 2025 год есть предзаказ на десять водородных беспилотников для трассы Москва — Санкт-Петербург.

КамАЗ развивает водородную тематику с сентября 2021 года, но о первых двух прототипах — водоробуса и грузовика на топливных элементах, созданного совместно с франко-швейцарской компанией GreenGT — на заводе не вспоминают. В России водородный транспорт остаётся экзотикой, да и в мировом масштабе автомобили с силовыми установками такого типа очень редки.