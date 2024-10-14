Автоэксперт не советует покупать китайские зимние шины

Россиянам не стоит покупать зимние шины от китайских брендов. Такой совет в беседе с kp.ru дал автоэксперт Андрей Ломанов.

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По его словам, китайские летние шины хорошо себя зарекомендовали. Однако зимние он рекомендует приобретать только в том случае, если хочется сэкономить.

«В Китае все пытаются просчитать на компьютере, но не уделяют должного внимания полевым испытаниям. Да и нет у них нормальных полигонов, где можно обкатать зимние покрышки. В Европе и России десятилетиями накапливали опыт, который позволяет создавать и производить действительно надежные зимние шины, отлично работающие и в снег, и в слякоть, и на льду. У китайцев этого опыта нет», — сказал Ломанов.

Telegram-канал «Shot проверка» до этого сообщал, что россиянам в среднем придется отдать 4 тыс. рублей за «переобувку» автомобиля. Стоимость складывается из радиуса колеса и, конечно же, времени, когда вы решили сменить резину. В сезон цены взлетят до 7 тыс. рублей. Отмечалось, что заморозки в скором времени ожидаются в Центральной части России.