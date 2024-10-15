Названа причина, почему из Китая не везут массово подержанные автомобили

В Россию привозят подержанные машины из Японии и Европы. Но большого потока авто со вторичного рынка Китая нет, хотя рынок там огромный. В прошлом году из КНР в нашу страну завезли примерно 6000 подержанных машин. В чем причина?

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Ситуацию порталу "АвтоВзгляд" пояснил генеральный директор компании "Мотор-Плейс" Михаил Плотников. Он занимается импортом в Россию, в том числе, новых автомобилей Honda из Китая. Машины, а также мотоциклы и силовая техника поставляются "в белую", с уплатой всех обязательных пошлин и взносов. А вот рынок подержанных автомобилей из Китая неинтересен с точки зрения бизнеса.

По словам Плотникова, по цене китайский автомобиль с пробегом будет равен новому автомобилю. Таким образом из КНР выгоднее ввозить не подержанные машины. Эту ситуацию усугубило увеличение ставки утильсбора. Таким образом, те, кто хотят приобрести подержанный автомобиль китайского производства, придется везти их самостоятельно. Либо искать подходящие предложения в России. По словам экспертов, "бриллианты" еще встречаются, но все реже и реже.