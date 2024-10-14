Названы «вечные» внедорожники на российском рынке

Toyota Sequoia входит в список самых надежных подержанных автомобилей на российском рынке. Об этом «Российской газете» заявил эксперт из компании Expocar Александр Ковалев.

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«Одним из лидеров по надежности является Toyota Sequoia, разработанная для американского рынка. Особенно хорошо зарекомендовало себя второе поколение этой модели, в то время как третья генерация пока слишком нова для объективных оценок», — сказал специалист.

Кроме того, эксперт отметил Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado 150. Эти внедорожники известны своей простой и надежной конструкцией, выносливой подвеской и неприхотливыми силовыми агрегатами. Однако важно осмотреть состояние рамы при покупке подержанных автомобилей, так как она подвержена коррозии.

Также, по словам Ковалева, можно выделить Mitsubishi Pajero. Он надежен и прост. Тем не менее есть проблемы с коррозией рамы и кузова.

Особого внимания заслуживает Haval H9 первого поколения. У таких машин высокая стойкость к коррозии и долговечная подвеска. Основные проблемы связаны с электрикой.

До этого автоэксперт Зиновьев назвал пять важных недостатков кроссовера Mazda CX-3.

«Из мелких болячек: быстро ломается газовый упор двери багажника, связано это с внутренней коррозией. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой - сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы», — написал Зиновьев.

Также у автомобиля до 2017 года наблюдались проблемы с герметичностью шлангов тормозной системы, слабым местом также считается обгонная муфта в трансмиссии. Автомобили Mazda CX-3 в России официально не продавались, но их выбор есть на вторичном рынке. Приобрести такой кроссовер можно по цене от 1,63 млн рублей.