Pirelli выпустила новые шины для культовых Ferrari 1980-1990-х. На заказ могут изготовить комплекты Cinturato P7 в специфических размерностях для моделей прошлого. Обновить шины можно на Ferrari 288 GTO, F40, F50, Enzo и LaFerrari, то есть в Pirelli позаботились о владельцах знаковых и малотиражных моделей с середины 1980-х по вторую половину 2010-х. Напрямую это не говорится, но в Маранелло вспомнили о «старых» гиперкарах перед дебютом нового.

© Motor.ru

Ferrari 288 GTO произведена тиражом 272 единицы в период с 1984 по 1987 год. Купе F40 выпущено в количестве 1300 штук, F50 нашла 349 владельцев, а общий тираж Enzo ограничен 400 машин. Относительно многочисленные гиперкары LaFerrari: всего было сделано 798 дорожных купе и родстеров. Каждой модели полагаются шины уникального типоразмера, и Pirelli позаботилась об этом.

Итальянская фирма Pirelli выпустила новую линейку шин для старых Ferrari по заказу автопроизводителя. Таким образом в Маранелло нашли повод ещё раз связаться с владельцами культовых машин. Символично, что до конца месяца ожидается дебют нового гиперкара с внутризаводским индексом F250: на вершине линейки будет супергибрид с V6 от чемпионского спортпрототипа для гонок на выносливость.

Соперником будущего флагмана Ferrari станут McLaren W1 и пока не представленный электромобиль Porsche. Впрочем, конкуренция между малотиражными гиперкарами очень условная: коллекционеры предпочитают купить разные машины, а испытания на гоночном треке в предельных режимах скорее исключение, чем правило.