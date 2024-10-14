Audi представила купеобразный Q6 Sportback e-tron

У Audi Q6 e-tron появилась купеобразная версия с приставкой Sportback. Новый член семейства Q6 e-tron дебютировал накануне открытия автосалона в Париже. В техническом плане кросс-купе повторяет обычный электрокар, однако у него лучше аэродинамика за счет более обтекаемого кузова и больше запас хода на одном заряде батареи. Европейцам предложен выбор между двумя заднеприводными версиями разной мощности и двумя полноприводными. Цены стартуют от 65,9 тысячи евро и достигают 96,2 тысячи евро (6,9-10,1 миллиона рублей по актуальному курсу).

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У кросс-купе заниженная линия крыши (-37 миллиметров), при этом колесная база у кроссоверов одинаковая. Если говорить об аэродинамике, то коэффициент аэродинамического сопротивления у Q6 e-tron Sportback составляет 0,26 против 0,28 у обычного Q6 e-tron. Это положительно сказалось на дальнобойности: запас хода на одной зарядке составляет у Спортбэка 656 километров — это больше, чем у прочих членов семейства Q6.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

В салоне у Q6 e-tron Sportback установлены два экрана — 11,9-дюймовая цифровая приборная панель и 14,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы на базе Android Automotive OS. Опционально доступны проекционный дисплей дополненной реальности и 10,9-дюймовый планшет для пассажира спереди. Также заявлен голосовой ассистент, «усиленный» ChatGPT, распознающий восемь сотен команд, и аудиосистема Bang & Olufsen с 20 динамиками, четыре из которых встроены в подголовники передних кресел.

Базовый Q6 e-tron Sportback оснащен электромотором мощностью 252 лошадиные силы, установленным на задней оси: с включенным лонч-контролем разгон с места до «сотни» занимает у такого кроссовера семь секунд. Емкость батареи составляет 83 киловатт-часа. Вторая заднеприводная версия носит имя Q6 Sportback e-tron performance: у нее 306-сильный электродвигатель и 100-киловаттная батарея, а до 100 километров в час она разгоняется за 6,6 секунды.

Суммарная отдача двух электромоторов полноприводного Q6 Sportback e-tron quattro составляет 387 лошадиных сил, а заявленный разгон до «сотни» — 5,9 секунды. Показатели самого мощного SQ6 Sportback e-tron — 489 сил, 4,3 секунды до 100 километров в час и максималка 230 километров в час. Запас хода в зависимости от батареи варьируется от 545 до 656 километров, зарядить же ее можно с 10 до 80 процентов за 22 минут.

Производство Q6 Sportback e-tron и SQ6 Sportback e-tron организовано на заводе Ингольштадте. В Европе оба электрических кросс-купе уже доступны для заказа, а в США продажи стартуют весной-летом 2025 года. По предварительным оценкам, американцам новинку предложат по цене от 63,8 тысячи долларов (от 6,1 миллиона рублей).