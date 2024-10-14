Автоэксперт дал советы по выбору зимней резины без риска для безопасности
В преддверии сезона смены резины для многих автолюбителей актуальным становится вопрос по покупке комплекта шин. О тонкостях выбора в беседе с "Известиями" рассказал руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.
Эксперт посоветовал покупать резину в оффлайн-магазине, предварительно осмотрев товар:
"Малоизвестные бренды могут быть ошипованы вручную, а значит, есть риск неравномерной установки шипов. Можно столкнуться с такими шинами, где один шип смотрит влево, другой вправо, высота тоже не везде одинаковая", - объяснил он.
"В премиальной резине любого производителя всегда лучше состав резино-технической смеси, в ней больше дорогого натурального каучука. Это влияет на износ шины и сцепление с дорогой", - продолжил Николай Погуляев.
При ограниченном бюджете эксперт посоветовал обратить внимание на средний ценовой сегмент, в котором представлены шины с клиновидным рисунком, оптимальным для большинства ситуаций. Также собеседник отметил возросшее качество китайских шин среднего ценового сегмента, которой сейчас сопоставимо с известными европейскими и японскими шинными брендами.
Чем руководствоваться при выборе шин не стоит, так это, говорит Погуляев, так это шумностью.
"Любую шипованную зимнюю резину будет больше слышно, чем летнюю. Хороший подход, когда на зиму берут резину поуже. В этом случае сцепление с дорогой будет лучше. При этом не имеет значения размер или высота шипов, главное - их количество, его рисунок и состав", - рассказал эксперт, напомнив, что "обувка" колёс - безопасность водителя и тех, кто едет с ним в салоне.