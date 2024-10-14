Автоэксперт дал советы по выбору зимней резины без риска для безопасности

В преддверии сезона смены резины для многих автолюбителей актуальным становится вопрос по покупке комплекта шин. О тонкостях выбора в беседе с "Известиями" рассказал руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

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Эксперт посоветовал покупать резину в оффлайн-магазине, предварительно осмотрев товар:

"Малоизвестные бренды могут быть ошипованы вручную, а значит, есть риск неравномерной установки шипов. Можно столкнуться с такими шинами, где один шип смотрит влево, другой вправо, высота тоже не везде одинаковая", - объяснил он.

"В премиальной резине любого производителя всегда лучше состав резино-технической смеси, в ней больше дорогого натурального каучука. Это влияет на износ шины и сцепление с дорогой", - продолжил Николай Погуляев.

При ограниченном бюджете эксперт посоветовал обратить внимание на средний ценовой сегмент, в котором представлены шины с клиновидным рисунком, оптимальным для большинства ситуаций. Также собеседник отметил возросшее качество китайских шин среднего ценового сегмента, которой сейчас сопоставимо с известными европейскими и японскими шинными брендами.

Чем руководствоваться при выборе шин не стоит, так это, говорит Погуляев, так это шумностью.