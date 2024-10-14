Компания Mercedes-Benz впервые показала новый CLA. Самый компактный и бюджетный электрический «Мерседес» привезли на финал 39-го Международного фестиваля моды и фотографии во французском Йере. Электрический CLA, ставший фоном для показа, тоже «примерил» дизайнерский камуфляж под названием Erlkönig («Лесной царь») — отсылка к термину, который немцы используют для своих тестовых «мулов» с середины прошлого века.

© Motor.ru

«Батарейный» CLA построят на новой платформе Mercedes‑Benz Modular Architecture (MMA) с базовым задним приводом.

Известно, что новинка получит 800-вольтовую архитектуру и будет потреблять примерно 12 киловатт-часов электроэнергии на 100 километров пути. Заявленный запас хода — около 750 километров. Для CLA предложат две батареи, в том числе с анодом из оксида кремния, которую можно будет зарядить на 400 километров за 15 минут.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Обещаны «эстетичный и необычный дизайн с применением экологичных материалов». Предвосхищающий серийный CLA концепт, показанный год назад, получил оптику в виде тонких колец с интегрированными трехлучевыми звездами и светящуюся решетку радиатора с россыпью звезд. В салоне — информационно-развлекательный комплекс Superscreen во всю ширину передней панели и парящий центральный тоннель.

Продажи CLA EQ в Европе начнутся в 2025 году. На платформе ММА, которая предназначена как для электрокаров, так и для моделей с ДВС, построят еще несколько «Мерседесов».

В их числе окажется маленький «Гелик» — g-Class со строчной буквы. В отличие от «большого» Geländewagen, он будет полностью электрическим, а технику для него позаимствуют у CLA.