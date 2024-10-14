Состоялся дебют компактного кроссовера Renault 4 E-Tech

Renault подготовила для Парижского автосалона электрический хэтчбек 4 E-Tech с дизайном, вдохновлённым оригинальным Renault 4 образца 1956 года.

© Российская Газета

Renault 4 E-Tech Electric продолжает философию предка - мобильность и универсальность, предлагая современные технологии и инновации. Дизайн "кроссовера" выполнен в лучших традициях ретро-футуризма, который отсылает к современным внедорожникам марки Haval.

© Российская газета

Заявлено, что новинка подходит для различных условий эксплуатации, включая город, сельскую местность и бездорожье. Для последнего актуален клиренс, и он у Renault 4 E-Tech больше, чем у некоторых кроссоверов - 181 мм (на 18-дюймовых колёсах).

Длина автомобиля составляет 4,14 м, колесная база равна 2,62 м. Объём багажного отделения - 420 литров. Для улучшения свойств по перевозке длинномерных грузов предусмотрели складывающееся переднее пассажирское сиденье - это позволяет уложить предметы длиной до 2,2 м.

Renault 4 E-Tech Electric доступен с электромоторами мощностью 121 и 148 л.с. Ёмкость батарей - 40 кВт·ч и 52 кВт·ч, заявленный запас хода в зависимости от выбранной конфигурации - от 300 до 400 км. Несмотря на свои скромные габариты Renault 4 E-Tech способен буксировать прицеп массой до 750 кг.

В компании особо отмечают тот факт, что модель получилась экологичной: 26,4% применённых в конструкции материалов получены благодаря технологиям ресайклинга, электрокар пригоден для переработки на 88,6%, в силовой установке не применяются редкоземельные металлы и магниты.

Из других интересных фишек новинки: широкая возможность персонализации вплоть до рисунка на селектор трансмиссии, расположенный на рулевой колонке, версия с брезентовой складывающейся крышей, поддержка голосового управления и встроенный Chat GPT.

Производство Renault 4 E-Tech Electric будет налажено во Франции, в продаже в Европе модель появится в следующем году.