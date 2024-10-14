Премьера роботакси обрушила акции Tesla

Акции Tesla упали на 9 процентов после дебюта роботакси. На прошлой неделе Tesla показала футуристичный прототип под названием Cybercab — электрокар с «дверями-бабочками», отсылками к Cybertruck в дизайне и без органов управления. Инвесторы, однако, новинку не оценили: к закрытию торгов в пятницу акции компании снизились на 8,78 процента, до 217,8 доллара за штуку.

© Motor.ru

Аналитики Jeffreys отметили, что разочарованы премьерой Tesla. В Barclays заявили, что автопроизводитель не раскрыл никаких идей, которые могут быть реализованы в ближайшее время.

Вместо этого он сконцентрировался на полностью автономном вождении — сфере, пока далекой от массового применения. Вместе с тем Tesla не показала улучшений работы своей системы FSD (Full Self-Driving), которую критикуют пользователи и регулирующие органы.

Объявленная Илоном Маском стоимость в 30 тысяч долларов (около трех миллионов рублей) и вовсе показалась неправдоподобной. В Forrester уверены, что Tesla не сможет реализовать такой проект до конца десятилетия.

Cybercab будет не только работать в таксопарках, но и поступит в свободную продажу. Производство, по оптимистичному сценарию Маска, стартует в 2027 году. Вместе с роботакси дебютировал Robovan — автономный автобус на 20 пассажиров. Данных о «технике» обеих моделей Tesla не предоставила.