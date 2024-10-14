В октябре седан Evolute i-Pro заметно подешевел

В России в октябре седан Evolute i-Pro подешевел на 140 тыс. рублей. Об этом сообщают аналитики сайта «Цена Авто».

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«В то время, когда многие иностранные производители повышают цены на свои автомобили, отечественный бренд Evolute, наоборот, снижает их», — заявили эксперты.

Прежде автомобиль Evolute i-Pro стоил 2,99 млн рублей без учета акций и спецпредложений. В октябре модель подешевела на 4,7% — теперь ее можно купить за 2,85 млн рублей.

До этого сообщалось, что в России наладят выпуск кроссоверов Evolute i-Joy с отечественным электродвигателем и трансмиссией.

«В 2025 году на автомобиль i-Joy планируется установка электродвигателя и трансмиссий отечественного производства. Также будут локализованы некоторые пластиковые детали и резинотехнические изделия на автомобили Evolute», — говорится в сообщении «Автостат».

Российская компания «Моторинвест» запустила серийное производство и продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy в 2022 году.

Ранее стало известно, во сколько обойдется содержание автомобилей Evolute.