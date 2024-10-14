"Буханка" получила бензиновый двигатель с улучшенными характеристиками

Ульяновский автозавод официально сообщил о выходе СГР ("Буханка") с новым двигателем ЗМЗ-409-055, который имеет больший крутящий момент и соответствует классу "Евро-5".

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Мощность двигателя осталась такой же, как у предшествующего ЗМЗ-409-11 (112,2 л.с.), при этом величину крутящего момента удалось увеличить со 198 до 213 Нм при 2700 оборотов в минуту.

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"Повышение крутящего момента должно сделать эксплуатацию внедорожника удобнее, поскольку водитель сможет реже переключать передачи, особенно на груженом автомобиле", - рассказали о целесообразности увеличения крутящего момента на УАЗе.

Ранее "РГ" писала, что "Буханка" с новым двигателем стоит дороже на 20 тысяч рублей. В зависимости от типа кабины и бортовой конфигурации цена на внедорожник составляет 1 450 000 - 1 540 000 рублей.