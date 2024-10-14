"Яндекс Такси" изменит комиссии и упростит условия для привлечения водителей

До конца года Яндекс Такси упростит все расчеты с водителями - изменит комиссии и сделает подробный расчет доходов и списаний, заявила компания. Водители смогут увидеть, как складывается их доход и какие списания - по каждой поездке будут отображаться комиссии, налоги, бонусы и дополнительные услуги.

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В результате изменений в ближайшие месяцы снизится комиссия в "Экономе" - самом массовом и популярном тарифе сервиса, на который всегда самый высокий спрос среди всех услуг такси. Комиссия в "Экономе" снизится в большинстве российских городов, при этом на стоимости поездок для пассажиров это не скажется негативно. "Теперь "Эконом" станет выгоднее для водителей - это должно привлечь их в тариф, помочь сдерживать цены и сохранить доступность "Эконома" для пассажиров," - говорит представитель Яндекс Такси.

Во всех повышенных тарифах одного города будет одинаковая комиссия. В Яндекс Такси это, например, тарифы "Комфорт", "Комфорт+" и "Бизнес". С одинаковой комиссией в этих тарифах водители смогут сочетать разные тарифы и проще рассчитывать свой доход, полагают в компании.

Запрос к компании на изменение комиссий давно назрел у водителей и антимонопольного регулятора. В феврале этого года замглавы ФАС заявлял в интервью, что служба просила Яндекс Такси пересмотреть комиссии. Уже в июне глава ведомства Максим Шаскольский указывал, что ФАС уже ведет диалог с компанией. При этом он отмечал, что при возникновении вопросов со стороны регулятора "Яндекс Такси" занимается их исправлением.

"Положительно оцениваем перспективы урегулирования ситуации", - говорил Шаскольский "Интерфаксу".

Ранее Яндекс Такси уже ввела дополнительную меру по изменению комиссий и улучшению условий для водителей. Компания снижает свою комиссию для водителей в период сверхвысокого спроса на такси, когда число заказов быстро и кратно возрастает и срочно требуется больше водителей. Только за декабрь прошлого года водители заработали на полмиллиарда рублей больше благодаря этой мере, указывал тогда Яндекс.