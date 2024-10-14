Aston Martin выпустил особый DB12 в честь бондианы

Компания Aston Martin выпустила «бондовский» DB12 Goldfinger Edition. Компания Aston Martin выпустила «бондовский» DB12 Goldfinger Edition. Тираж купе составит 60 экземпляров. От обычного супертурера машина отличается внешним и внутренним декором, а каждому из её покупателей полагаются особые подарки. Это в том числе винтажное шампанское, юбилейный выпуск журнала Aston Martin и запись культовой сцены погони на перевале Фурка из «Голдфингера».

© Motor.ru

Два истинно британских бренда — Джеймс Бонд и Aston Martin — неразлучны вот уже 60 лет. Первая их встреча состоялась в 1964 году, когда агент 007 в исполнении Шона Коннери сел за руль DB5. В последнем на сегодня фильме франшизы — «Не время умирать» — супершпион тоже ездит на этом автомобиле, хотя в эпизодах мелькают и Valhalla, и DBS Superleggera. В общем, шестьдесят лет — солидный срок, поэтому его решено отметить выпуском лимитированного DB12 Goldfinger Edition.

© Aston Martin

От обычного купе шпионский DB12 отличается цветом кузова Silver Birch, колесами диаметром 21 дюйм, золотистыми вставками на передних крыльях и уникальным логотипом Q на черной эмалированной подложке. В салоне — рифленые кожаные кресла Sports Plus с декоративной перфорацией, накладки из углепластика под глянцевым лаком и акценты, выполненные из 18-каратного золота. Поклонники бондианы особенно оценят вышивку «восьмерка червей» на солнцезащитном козырьке, которая является отсылкой к одной из сцен «Голдфингера».

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Вместе с машиной покупатели получат чемодан Globe-Trotter Air Cabin с винтажным шампанским Bollinger и четырьмя бокалами. Кроме того, в комплекте будет идти специальный чехол-тент, ключ в подарочной коробке, алюминиевая моделька Speedform, а также юбилейный выпуск журнала Aston Martin и запись культовой сцены погони на перевале Фурка из «Голдфингера» на 35-миллиметровой пленке. Всё это будет упаковано в чемодан-дипломат, выполненный в цветах автомобиля.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Под капотом купе стоит «битурбовосьмёрка» 4.0 (680 л.с., 800 Нм), коробка передач — восьмидиапазонный автомат ZF с укороченного главной парой. У DB12 есть задний дифференциал с электронным управлением, четырехуровневая электронная система стабилизации и пять ездовых режимов под любое настроение. До 60 миль (97 км/ч) в час супертурер разгоняется за 3,5 секунды, максимальная скорость составляет 325 километров в час.