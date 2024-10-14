Минтранс завершил обсуждение поправок к ПДД

Поправки к ПДД, подготовленные Минтрансом, прошли этап общественного обсуждения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

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Так среди новшеств запрет на использование за рулем любого устройства, не предусмотренного конструкцией авто и требующего использования рук или отвлечения от управления. Речь идет о смартфонах и планшетах. Сейчас ПДД запрещают пользоваться телефоном без cистемы hands-free. Штраф за нарушение составит 1,5 тыс. рублей. При этом пользоваться гаджетом в качестве навигатора можно.

Появится новый дорожный знак, обозначающий место стоянки машин полиции и пожарной охраны, скорой помощи и аварийно-спасательных служб. Штраф за игнорирование знака составит 3 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1,5 тыс. рублей в остальных регионах.

Владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) обязаны будут зарегистрировать их в специальном реестре. Кроме того, пользователи СИМ обязаны будут останавливаться по требованию полиции и проходить медосвидетельствование. Штрафы за нарушение правил будут достигать 30 тыс. рублей.