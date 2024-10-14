В Stellantis подтвердили скорую смену генерального директора

Один из крупнейших автомобильных концернов ищет нового гендиректора. Кадровые перестановки на высшем уровне грядут в Stellantis. У 66-летнего Карлоса Тавареса, который возглавляет концерн с момента его основания в 2021 году, в 2026-м истекает контракт, после чего он намерен уйти на пенсию. Эту информацию уже подтвердили в Stellantis, добавив, что в настоящее время ведется поиск нового руководителя. С выбором преемника окончательно определятся к четвертому кварталу 2025 года.

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Stellantis появился в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Peugeot Citroen (PSA Group), и в него вошли марки Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, RAM, Fiat и комтрансовый Fiat Professional, Lancia, Chrysler, Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall, а также каршеринговый сервис Free2Move и производитель аксессуаров Mopar. На момент основания концерн претендовал на четвертое место по объему производства в мире после Volkswagen Group, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi.

Однако по итогам 2023 года Stellantis занял только пятое место (по данным Focus2Move). В топ-5 попали Toyota Group (10,8 миллиона автомобилей), Volkswagen Group (8,8 миллиона штук), Hyundai-Kia (7,1 миллиона штук), Renault-Nissan(6,9 миллиона штук) и Stellantis (6,5 миллиона штук).

Возвращаясь к Карлосу Таваресу, c 2014 года он занимал пост главы PSA, а в 2021-м стал руководить Stellantis. Именно Тавареса называли одним из главных инициаторов слияния PSA и FCA. Поиском преемника Тавареса занимается специальный комитет совета директоров, которым руководит председатель правления и крупнейший акционер Джон Элканн.

Между тем в Stellantis уже произошли некоторые кадровые перестановки. Так, генеральный директор Jeep Антонио Филоза был назначен исполнительным директором североамериканского подразделения Stellantis, а в европейском подразделении аналогичную должность занял Жан-Филипп Импарато, прежде руководивший Alfa Romeo. С этого момента у Alfa Romeo и Maserati один гендиректор — Санто Фичили.