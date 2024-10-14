Citroen C5 Aircross радикально обновился

В рамках стартовавшего в Париже автосалона марка Citroen презентовала новый C5 Aircross, но пока в формате концепта. Таким образом, нам показали, как авто изменится внешне, анонсировали некоторые технические особенности, а вот серийной версии придётся подождать до 2025 года.

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Начинаем с глобального - C5 Aircross переехал на новую платформу, которая дебютирует именно на этой модели. Если текущая модель, выпускаемая и продаваемая в России, имеет в основе "тележку" EMP2 эпохи до создания концерна Stellantis, то следующая генерация кроссовера получила архитектуру STLA Medium.

Заявлено, что новый C5 Aircross будет предлагаться с двигателями внутреннего сгорания, гибридными силовыми установками и в чисто электрическом варианте.

Цифры заявлены пока следующие: длина автомобиля составляет 4,65 м. Для сравнения, текущий C5 Aircross намного компактнее - 4,51 м. Высота при этом осталась на прежнем уровне - 1,66 м. Дальнобойность электрической версии в результате в том числе тщательно выверенной аэродинамики кузова выросла на 30 км.

Анонсирован революционный салон, но подробности о нём раскроют лишь в 2025 году.

В России Citroen C5 Aircross представлен в двух версиях - российского производства от ООО "Автомобильные технологии" и импортный. Цены на модель в первом случае стартуют от 3 899 000 рублей, поставленный из-за рубежа кроссовер обойдётся на 200 тысяч рублей дешевле из-за мультимедиа с меньшей диагональю экрана, отсутствия системы кругового обзора.

До конца года ООО "Автомобильные технологии" планируют освоить выпуск ещё одного французского кроссовера.