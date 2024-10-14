Представлены «заряженные» Mini Cooper и Aceman JCW

Представлены два электрических MINI с очень мощным электромотором. На автосалоне в Париже дебютировали MINI Cooper и Aceman в «заряженной» версии John Cooper Works — помимо электродвигателя, который стал самым мощным в семействе, электрокары получили «оспортивленный» дизайн экстерьера с аэродинамическим обвесом, большими колесными дисками и цветными тормозными суппортами. С ценами в MINI решили не тянуть: в Европе электрический хэтчбек обойдется в 42 350 евро (4,45 миллиона рублей), а кроссовер — в 45 450 евро (4,77 миллиона рублей).

© Motor.ru

Внешне JCW-версии электрических Cooper и Aceman отличаются 19-дюймовыми дисками, затемненным декором с красными акцентами и окраской крыши в разные цвета: она может быть красной либо с красно-черным градиентом. Кроме того, трехдверный хэтчбек получил клетчатый флаг на задней двери, а вот у кроссовера Aceman JCW его нет. Салон обеих моделей оформлен в красно-черных оттенках, материалы — экокожа и ткань.

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

Cooper JCW и Aceman JCW приводит в движение 258-сильный электромотор — он самый мощный в семействе. Максимальная скорость обеих моделей ограничена 200 километрами в час, при этом трехдверный хэтчбек разгоняется с места до «сотни» за 5,9 секунды, а кроссовер — за 6,4. Емкость батареи в обоих случаях одинаковая и составляет 54,2 киловатт-часа, запас хода при этом разнится: если «зеленый» Cooper JCW проезжает без подзарядки 371 километр, то Aceman JCW — лишь 355 километров.

Фишкой «оспортивленных» MINI стала функция Go-kart Mode, или «режим карта». При её активации разблокируется максимальная отдача силовой установки (+27 сил). Предполагается, что режим можно применять при обгонах или для динамичного ускорения.

Первое время обе модели будут производиться в Китае, однако уже в 2026 году MINI намерена запустить сборку и в Оксфорде. Продаваться электромобили будут на европейском и китайском рынках, а вот до США они не доберутся. По крайней мере в ближайший год-полтора.