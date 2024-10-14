В Москве изменится количество парковок для автомобилей

Перспективный план наземных парковок у ЖК предполагает их полное отсутствие. В столице обновляют существующие с 2015 года нормативы обеспечения новостроек парковочными местами. Если раньше расчёт шёл с 350 машин на тысячу человек, то теперь 257 автомобилей. Ограничение коснётся только наземных стоянок. В подземных паркингах ограничений нет, но есть мнение риелторов, которые полагают, что подземный паркинг останется только в домах класса «бизнес+» и более престижных новостройках.

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Главным в проекте изменений к постановлению правительства Москвы №945-ПП, подготовленному в Москомархитектуры, является уход от единого по городу норматива минимальной обеспеченности стояночными местами.

Предполагается, что теперь этот минимум будет зависеть от удаленности от станции метро, МЦК или МЦД. Таким образом, чем ближе к ним, тем будет меньше машиномест. По расчётам экспертов, в среднем ожидается сокращение парковочных мест на 20%.

Экономически эта мера выгодна девелоперам. Она поможет сократить себестоимость ряда проектов. В настоящее время большие подземные паркинги из-за стоимости машиноместа редко полностью раскупают. Риелторы сетуют, что многоярусные парковки в новых ЖК стоят полупустые, хотя стоимость их аренды довольно доступная. Но жильцы предпочитают парковаться около домов, возможность парковаться около домов или на ближайших улицах. Но этот вопрос на контроле города — с каждым годом число бесплатных машиномест на улицах сокращается.

Ведётся работа и со стороны девелоперов — стандартом последних лет в проектировании становится двор без машин. Проекты согласовываются городом именно в таком, плоскостном виде в большинстве случаев. Есть решение, что в перспективе наземных паркингов вообще не станет.

Таким образом, в ближайшем будущем в Москве появятся районы города, где владеть автомобилем будет возможно, так как в домах будет иметься паркинг (и даже гостевой), и районы, где машины будет просто негде ставить, так как подземной парковки не будет, а во дворах машину будет негде припарковать.