Автосалоны жалуются на потребительский экстремизм

Дилеры пожаловались на потребительский экстремизм россиян.

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В последнее время значительно выросло количество претензий со стороны покупателей к продавцам автомобилей, зачастую разбирательства доходят до суда. Причём, по мнению Антона Киселёва, представителя компании «К.Л. Лигал Солюшнз», которая специализируется на защите дилеров в спорах с потребителями, россияне специально покупают бракованные машины для получения компенсации.

Юрист заявил, что больше всего претензий от недовольных покупателей поступает из Самарской и Саратовской областей, а также Краснодара. По мнению эксперта, связано это с ростом потребительской активности и особым коварством граждан.

Он отметил, что «есть категория лиц, которые специально покупают автомобили с недостатками, чтобы потом через суд вытребовать себе компенсацию» В частности, при высокой стоимости товара наказание получается достаточно жёстким, также клиенты автосалонов пользуются статьёй 18 закона о защите прав потребителей, которая защищает права покупателей при обнаружении недостатков.

В частности, в этом случае клиенты имеют право потребовать замены автомобиля, срочного исправления недостатков или возмещения расходов по их самостоятельному устранению, либо вовсе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврат денег. Эта защита действует в течение 15 дней со дня заключения сделки.

Дилер может не удовлетворять требование покупателя, однако в этом случае россияне обращаются в суд. Если в ходе рассмотрения дела выяснится, что основания для расторжения договора были, но в автосалоне не признали их, то истец вправе требовать 1% от стоимости товара за каждый день, начиная с того дня, когда его требования не были удовлетворены. В итоге сумма может выйти весьма солидная, достигающая 365% компенсации в год.

Кроме того, при вынесении решения суд взыскивает в пользу потребителя штраф в размере 50% стоимости товара